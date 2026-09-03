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Олимпийский чемпион Никита Нагорный обвенчался с женой Дарьей после рождения двоих детей

Олимпийский чемпион Никита Нагорный обвенчался с женой Дарьей после рождения двоих детей

29-летний олимпийский чемпион-гимнаст Никита Нагорный и его 28-летняя супруга Дарья прошли через таинство венчания спустя 8 лет после светской свадьбы.

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