Двигатель «Евродрона» испытают

Наземные испытания силовой установки европейского средневысотного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) большой продолжительности полета, создаваемого в рамках программы Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System (MALE RPAS), известного также как Eurodrone («Евродрон»), пройдут в Испании.
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