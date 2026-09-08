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Царьград

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Хирург: 40% состава ВСУ выявили серьезные заболевания

Хирург: 40% состава ВСУ выявили серьезные заболевания

Военный хирург 1194-го полка Южной группировки войск утверждает, что 40% военнослужащих ВСУ страдают от серьёзных заболеваний, включая туберкулез, диабет и астму.

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