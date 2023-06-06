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Мэр Новой Каховки заявил, что верхняя часть Каховской ГЭС разрушена при обстреле

Мэр Новой Каховки заявил, что верхняя часть Каховской ГЭС разрушена при обстреле

Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в результате обстрела, сама дамба водохранилища не пострадала. Об этом заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев 6 июня.

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