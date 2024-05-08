Военный эксперт Синюгин объяснил суть предстоящих ядерных учений ЮВО

Предстоящие учения Южного военного округа с отработкой применения нестратегического ядерного оружия определят, насколько оперативно военнослужащие могут спланировать и реализовать применение средств поражения.
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