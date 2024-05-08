Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • валентина бобкова
    в одном слове две ошибки- НИЧЕГО пишется правильно,а Не не чего,стыдно!«Утро в Париже»
  • Сергей Храмов
    Россия должна заявить всем странам поддерживающих Украину штрафы на уничтожение всего что уничтожают ВСУ иностранным ...Несколько авто вы...
  • фарид сабиров
    Надо сбивать самолеты разведчики в акватории черного моря , не хер им там летать. Это явные враги и все это знают.У кого линии краснее

Военный эксперт Синюгин объяснил суть предстоящих ядерных учений ЮВО

Военный эксперт Синюгин объяснил суть предстоящих ядерных учений ЮВО

Предстоящие учения Южного военного округа с отработкой применения нестратегического ядерного оружия определят, насколько оперативно военнослужащие могут спланировать и реализовать применение средств поражения.

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