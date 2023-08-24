Русская Семёрка

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Богатство Лаврентия Берии: сколько на самом деле у него было денег

Британские историки утверждали, что Лаврентий Берия был известен своим богатством. Они рассказывали, что он жил на огромной даче из камня и стекла, носил одежду от западных модельеров, владел роскошным особняком в Москве и шикарным лимузином.

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