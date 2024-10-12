Предложение сенатора Кутепова вызвало негодование в обществе Мы все помним случайно попавшую в эфир и ставшую мемом фразу нашего Министра иностранных дел Лаврова «дебилы блд (нецензурно)».
Россияне в социальных сетях: «Они там в Совфеде на примере своих дочек это продемонстрируют?»
Комментарии
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HotRS
Латентный педофил, однако.
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58 мин.
Анатолий Витушкин
Ничего удивительного. В Думу и СовФед правдой и неправдой лезут не те, кто хочет служить народу, а дебилы- воры и мошенники за неприкосновенностью.
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35 мин.
Ч
Чужестранка
А во власти давно находятся "малиновые пиджаки" из 90-х. Только теперь они сменили пиджаки на дорогие английские костюмы. Но начинка осталась та же. Что они могут предложить? Они способны только "отнять" и " поделить"! Всё по Булгакову!
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11 мин.
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