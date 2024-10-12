Россияне в социальных сетях: «Они там в Совфеде на примере своих дочек это продемонстрируют?»

Ничего удивительного. В Думу и СовФед правдой и неправдой лезут не те, кто хочет служить народу, а дебилы- воры и мошенники за неприкосновенностью.

Ч

Чужестранка

А во власти давно находятся "малиновые пиджаки" из 90-х. Только теперь они сменили пиджаки на дорогие английские костюмы. Но начинка осталась та же. Что они могут предложить? Они способны только "отнять" и " поделить"! Всё по Булгакову!