Россияне в социальных сетях: «Они там в Совфеде на примере своих дочек это продемонстрируют?»

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Чужестранка
    А во власти давно находятся "малиновые пиджаки" из 90-х. Только теперь они сменили пиджаки на дорогие английские кост...Россияне в социал...
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Комментарии
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HotRS
Латентный педофил, однако.
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58 мин.
Анатолий Витушкин
Ничего удивительного. В Думу и СовФед правдой и неправдой лезут не те, кто хочет служить народу, а дебилы- воры и мошенники за неприкосновенностью.
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35 мин.
Ч
Чужестранка
А во власти давно находятся &quot;малиновые пиджаки&quot; из 90-х. Только теперь они сменили пиджаки на дорогие английские костюмы. Но начинка осталась та же. Что они могут предложить? Они способны только &quot;отнять&quot; и &quot; поделить&quot;! Всё по Булгакову!
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11 мин.

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