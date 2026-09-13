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МОСИНФОРМ

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Московский боксер стал победителем международного турнира в Чите

Московский боксер стал победителем международного турнира в Чите

Золотую медаль международного турнира «Евразийский кубок Даурия» завоевал московский боксер Арман Арутюнян, представляющий ГБПОУ «МССУОР» № 1 Москомспорта.

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