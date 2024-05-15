В окружении Суровикина высказались о его «визите в Кремль»

Ряд интернет-ресурсов обвинили в создании искусственных инфоповодов. Накануне в Telegram-канале «Рыбарь» появились сообщения о том, что бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин прибыл на встречу в Кремль.
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