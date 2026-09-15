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За рулем

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Взяли на тест Волгу К40 — как она едет?

Взяли на тест Волгу К40 — как она едет?

Новый кроссовер Volga К40 «разложил по полочкам» в новой статье эксперт «За рулем» Илья Хлебушкин. Он напомнил, что K40 – это фактически обновленный Geely Atlas, в Китае как Boyue L.

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