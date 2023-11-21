Путин призвал повышать комфорт поездок на общественном транспорте

По мнению президента, люди все чаще выбирают его как наиболее быстрый и экономичный Российским властям необходимо повышать скорость и комфорт общественного транспорта, поскольку сейчас он становится все более популярным у жителей РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии