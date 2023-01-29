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Магуайр о роли запасного в «МЮ»: «Не хочу привыкать. К 29 годам я еще ни разу не был в таком положении»

Харри Магуайр высказался о своем положении в «Манчестер Юнайтед». При Эрике тен Хаге защитник потерял место в стартовом составе «Ман Юнайтед» – он выходил с первых минут лишь на 8 матчей этого сезона.

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