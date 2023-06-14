Трам: Обвинениями Байден хочет отвлечь внимание от своих коррупционных связей с Украиной

Бывший глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил в ходе выступления в Нью-Джерси, что обвинения в отношении его являются попыткой действующего лидера страны Джо Байдена отвлечь внимание от своей предполагаемой причастности к получению крупных взяток от украинской энергокомпании Burisma.