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Рязанские новости

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Жителей Рязани осудили за поджог вышки связи и планирование терактов

Жителей Рязани осудили за поджог вышки связи и планирование терактов

Молодой человек и девушка получили сроки за поджог вышки сотовой связи в Рязани и планирование атак на железнодорожный транспорт по заданию украинского куратора в Telegram.

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