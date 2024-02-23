Судьба предателя ...

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  🇪🇸Полиция Испании подтвердила газете The New York Times, что российский лётчик Максим Кузьминов был убит в прибрежном городе Вильяхойоса, это работа российских спецслужб.

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Комментарии
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Андрей Гришаев
Собаке- собачья смерть! За наших ребят!
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4 час.
АК
Александр Кутуев
Современный &quot;мальчиш - плохиш&quot;, очень похож! За банку варенья и коробку печенья все продал и предал! И получил по заслугам. Как у классика.
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3 час.
Андрей Сапожников
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3 мин.

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