🇪🇸Полиция Испании подтвердила газете The New York Times, что российский лётчик Максим Кузьминов был убит в прибрежном городе Вильяхойоса, это работа российских спецслужб.
Судьба предателя ...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Гришаев
Собаке- собачья смерть! За наших ребят!
Ответить
4 час.
АК
Александр Кутуев
Современный "мальчиш - плохиш", очень похож! За банку варенья и коробку печенья все продал и предал! И получил по заслугам. Как у классика.
Ответить
3 час.
Андрей Сапожников
Ответить
3 мин.
Свежие комментарии