Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 522 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Ну, раз они считают это их земля, то в плен не брать, а отмерить этой самой земли по паре кубометров, чтобы не воняли...В Курскую область...
  • Владимир Сергеев
    Вот и все!Украина больше не...
  • Вова Рябов
    Пора бы стереть это гнездо.пусть в палатках в поле совещаютсяСлиты первые некр...

Украинскую каноистку на Олимпиаде заставили закрасить надпись на лодке

Украинскую каноистку на Олимпиаде заставили закрасить надпись на лодке

В надписи на лодке спортсменки из Украины Анастасия Рыбачок разглядели "признаки пропаганды".Каноистке из Украины Анастасии Рыбачок пришлось закрасить надпись на лодке "I am Ukrainian".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх