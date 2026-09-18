Реальные цены и комплектации Haval Jolion в 2026 году: личный осмотр у дилера

Рынок новых автомобилей продолжает удивлять, и если посмотреть на статистику продаж 2026 года, становится очевидно, что покупатели всё чаще обращают внимание на кроссоверы.
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