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proavto21

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Реальные цены и комплектации Haval Jolion в 2026 году: личный осмотр у дилера

Реальные цены и комплектации Haval Jolion в 2026 году: личный осмотр у дилера

Рынок новых автомобилей продолжает удивлять, и если посмотреть на статистику продаж 2026 года, становится очевидно, что покупатели всё чаще обращают внимание на кроссоверы.

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