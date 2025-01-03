JP: переговоры по Газе между Израилем и ХАМАС продвигаются медленно

Переговоры Израиля и ХАМАС по освобождению заложников в секторе Газа и соглашению о прекращении огня продвигаются медленно, пишет газета The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на источник в силовых структурах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии