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Петербургский дневник

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В Петербурге тепло и облачно

В Петербурге тепло и облачно

Температура выше нормы Сегодня в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, при этом вероятность дождей будет невелика, пишет в своем Телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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