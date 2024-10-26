В Петербурге тепло и облачно

Температура выше нормы Сегодня в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, при этом вероятность дождей будет невелика, пишет в своем Телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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