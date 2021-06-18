Вся история СССР в одной картинке

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаВся история СССР в одной картинке И немного за Россию, это к нашим критиканам Путина и России. Как то так. .Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаК первому фото -"освобожденные " Иудой Горбачевым враги коммунистов на своем примере доказали -какое огромное число их ,врагов СССР и советского народа ,ради выгоды поналезли в КПСС ,Советскую власть , включая и Путина ,и только и ждали своего часа ,чтобы уничтожить всё то ,что создали большевики-коммунисты и их сторонники . Ко-второму фото -да ,у врагов коммунистов идеология и история своей страны -это насаждение ими злобы и ненависти ,быдляцкого хамства и оскорбления своих сограждан .SSoberingДурочка. Так большевики тоже враги коммунистов. Сталин разогнал же потом Коминтерн. Когда ты, Ирина, соображать начнёшь?SSoberingКоммунисты методически уничтожали большевиков, которых мизер был.SSoberingНу первый плакат совсем наивный. Он рассчитан на пятиклассников. Шла резня между большевиками и коммунистами-троцкистами. В Компартию входили не только большевики и троцкисты. Почему-то этого совки не хотят понимать. Да и Берия никто не арестовывал. Захватившие в СССР власть троцкисты просто приказали уничтожить его. Дом Берия был расстрелян из двух БТРов, а толпе сочинили его арест. Троцкисты легли под глобальную мировую структуру. От этого и надо плясать по всем событиям произошедшим в СССР и в России. Вторая картинка правильная. Всегда найдутся либерасты с совками и бараны - (Ирина к примеру) и будут бараны помогать по своей тупости валить Путина и Россию в угоду США.Комментировать
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