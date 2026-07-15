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Русская весна

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Депутат Госдумы считает нужным допросить Зеленского из-за смерти Грэма*

Депутат Госдумы считает нужным допросить Зеленского из-за смерти Грэма*

Владимира Зеленского стоило бы первым допросить в связи со смертью американского сенатора Линдси Грэма* (внесён РФ в перечень террористов и экстремистов), так как их связывали общие масштабные коррупционные схемы, полагает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

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