Владимира Зеленского стоило бы первым допросить в связи со смертью американского сенатора Линдси Грэма* (внесён РФ в перечень террористов и экстремистов), так как их связывали общие масштабные коррупционные схемы, полагает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.