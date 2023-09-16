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Почеттино о «Челси»: «Клуб стал другим: раньше брали таких игроков, как Дрогба, теперь – молодых. Сравнивать прошлое и настоящее несправедливо, нужно время»

Почеттино о «Челси»: «Клуб стал другим: раньше брали таких игроков, как Дрогба, теперь – молодых. Сравнивать прошлое и настоящее несправедливо, нужно время»

«Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба тоже когда-то были молодыми. Возможно, вы знаете об этом лучше, чем я, но это совершенно иной уровень давления.

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