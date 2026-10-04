Европейская солидарность закончилась у границы: Польша и Румыния отказались помогать Украине с зерном

Украина попросила ЕС срочно увеличить возможности вывоза зерна через европейскую территорию. Однако два ключевых транзитных государства — Польша и Румыния — дали понять, что расширять существующие маршруты не готовы.
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