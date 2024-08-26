МВД Ливии начало изгонять не лояльные вооруженные подразделения из Триполи

Эвакуировать в течении суток все подразделения безопасности, размещенные в государственных учреждениях и штаб-квартирах учреждений в столице Ливии потребовал глава МВД Временного правительства национального единства Ливии Имад Трабелси, 26 августа сообщает ливийский канал The Libya Observer.
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