Мигранты толпой зверски избили ногами жительницу Красногорска

И я тоже бывал. Но в тот момент, когда Вы решаете, что "спасение утопающих - дело самих утопающих", кто-нибудь скажет про "самосуд"

Alex Nемо

У меня по итогам было полгода времени подумать в госпитале, пока учился снова ходить, чтобы решить вопрос правильно, а не по закону, и без проблем для себя. Хочешь что-то сделать правильно и чисто - делай сам.