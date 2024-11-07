Телеканал 360 Женщина в Красногорске стала жертвой нападения мигрантов после замечания о незаконной продаже алкоголя в ночном магазине.
Мигранты толпой зверски избили ногами жительницу Красногорска
Комментарии
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Вадим Кузнецов
И я тоже бывал. Но в тот момент, когда Вы решаете, что "спасение утопающих - дело самих утопающих", кто-нибудь скажет про "самосуд"
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16 мин.
Alex Nемо
У меня по итогам было полгода времени подумать в госпитале, пока учился снова ходить, чтобы решить вопрос правильно, а не по закону, и без проблем для себя. Хочешь что-то сделать правильно и чисто - делай сам.
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13 мин.
Вадим Кузнецов
Именно так. Хорошее правило домашнего мастера
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8 мин.
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