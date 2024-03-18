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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайри Ирвинг: «Уже когда посмотрел момент на повторе после игры понял, как далеко был от кольца»

Защитник «Мэверикс» получил мяч за 2,8 секунды до сирены, выбежал на линию штрафных и левой рукой перекинул мяч через центрового «Денвера» Николу Йокича.

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