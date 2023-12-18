Градоначальник рассказал о возможности переноса аттракционов из Лопатинского сада

Изначально парк создавался как прогулочное тихое место, где можно наслаждаться природой и общением. Однако сложилось так, что он стал единственным местом в Смоленске с аттракционами Мэрия Смоленска обсуждает возможность убрать аттракционы из Лопатинского сада и перенести их в другое отдельное место.
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