Звезды в пример: как носить самую удобную обувь с платьями

Кеды и кроссовки давно стали универсальной обувью, которую носят все — от супермоделей до студентов. Эти комфортные и стильные предметы гардероба отлично сочетаются с любыми нарядами, включая платья разных фасонов и расцветок.
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