Около 50 кг растительных наркотиков изъяли полицейские у жителя Тульской области

В Тульской области сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Щёкинскому району пресекли деятельность наркоагрария из деревни Мясновка, который занимался культивированием запрещённых растений для дальнейшего сбыта.
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