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Шольц: Мы передаём оружие Украине для защиты собственной территории, но не для нападения на Россию

Шольц: Мы передаём оружие Украине для защиты собственной территории, но не для нападения на Россию

Правящей в Германии коалиции во главе с канцлером Олафом Шольцем всё чаще стали задавать вопросы о том, отслеживает ли ФРГ судьбу поставок на Украину немецкого оружия.

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