Шольц: Мы передаём оружие Украине для защиты собственной территории, но не для нападения на Россию

Правящей в Германии коалиции во главе с канцлером Олафом Шольцем всё чаще стали задавать вопросы о том, отслеживает ли ФРГ судьбу поставок на Украину немецкого оружия.
Популярные статьи
- В ходе удара по военному эшелону ВСУ на жд станции под Краматорском уничтожено 200 тонн боеприпасов - Минобороны
- Telegram-каналы сообщают об освобождении от должности заместителя министра обороны России, отвечавшего за тыл Вооруженных сил
- Под Бахмутом ликвидирован очередной американский наёмник, прибывший на Украину «повоевать с русскими»
Свежие комментарии