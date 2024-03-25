Правоохранители выявили факт хищения бюджетных средств, выделенных на строительство социально значимого объекта в Крыму

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым совместно с коллегами из регионального УФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт мошенничества, совершенного в составе организованной группы со стороны руководителей фирм, осуществляющих строительно-монтажные работы.