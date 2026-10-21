Почему в Украине активизировались политические силы за скорейшее завершение войны именно перед саммитом АТЭС? Как внешний нажим связан с оживлением «партии мира» в Украине? Что означает историческое окно возможностей для Украины в ноябре 2026 года? И как энергетический кризис влияет на внутриполитическую динамику в Украине? Украинский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ ответил на вопросы … Читать далее: https://govorit.