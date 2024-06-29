Во Дворце игровых видов спорта в Иванове День молодежи отметили ярким фестивалем

Во Дворце игровых видов спорта в Иванове День молодежи отметили ярким фестивалемУличная культура, молодежный лекторий, ярмарка вакансий, мастер-классы, флешмобы, электронная музыка и множество других интересных активностей соединились в одном масштабном событии в главном спортивном центре Ивановской области - Дворца игровых видов спорта.