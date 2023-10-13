США и ЕС создают «стальной клуб»

Соединенные Штаты и Евросоюз договорились создать единую тарифную зону, которая будет вводить тарифы и пошлины на импорт стали и алюминия из «нерычночных» экономик, к которым они относят, в первую очередь, Китай.
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