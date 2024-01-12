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Сирийский эксперт рассказал, чего пытаются добиться США от Йемена

Сирийский эксперт рассказал, чего пытаются добиться США от Йемена

США и Британия пытаются вынудить Йемен отказаться от поддержки палестинцев в секторе Газа, однако вероятно, что западные страны вынуждены будут пойти на уступки сопротивлению из-за риска больших финансовых убытков в случае прекращения судоходства в Красном море, заявил РИА Новости сирийский эксперт по стратегическим вопросам, член комиссии по национальному примирению Умар Рахмун.

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