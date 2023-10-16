Экс-сотрудник Госатомнадзора Кузнецов усомнился в данных Токио об АЭС «Фукусима»

Бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов призвал не верить на слово японской стороне, предоставляющей информацию о сбросе радиоактивной воды с АЭС «Фукусима».
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