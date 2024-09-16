Небензя: Запад занялся пиаром Зеленского в ООН вместо обсуждения сектора Газа

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя высказал недовольство тем, что западные страны в ходе Недели высокого уровня уделили больше внимания обсуждению проблем, связанных с Владимиром Зеленским, вместо того чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа в преддверии годовщины нападения ХАМАС на Израиль.
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