Небензя: Запад занялся пиаром Зеленского в ООН вместо обсуждения сектора Газа

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя высказал недовольство тем, что западные страны в ходе Недели высокого уровня уделили больше внимания обсуждению проблем, связанных с Владимиром Зеленским, вместо того чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа в преддверии годовщины нападения ХАМАС на Израиль.