Вызванная в МИД РФ посол Словении прибыла в здание министерства

Посол Словении в Москве Дарья Бавдаж-Курет прибыла в здание министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве, куда она была вызвана в связи с высылкой Любляной сотрудника российского посольства.
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