В МИД Венесуэлы обвинили США в сопротивлении налаживанию отношений

Соединённые Штаты Америки, порой нарушая свои обещания, сопротивляются налаживанию отношений с Венесуэлой, в которых Каракас всегда был заинтересован, заявил глава Министерства иностранных дел страны Иван Хиль Пинто в интервью телеканалу «Беларуь-1».