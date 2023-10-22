В МИД Венесуэлы обвинили США в сопротивлении налаживанию отношений

Соединённые Штаты Америки, порой нарушая свои обещания, сопротивляются налаживанию отношений с Венесуэлой, в которых Каракас всегда был заинтересован, заявил глава Министерства иностранных дел страны Иван Хиль Пинто в интервью телеканалу «Беларуь-1».
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