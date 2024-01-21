Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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ЭТО УЖАСНО: КОТ ТВИКС И ТЕРАКТ В ДОНЕЦКЕ СВЯЗАНЫ. НО НЕ ТАК, КАК ВЫ ДУМАЕТЕ

ЭТО УЖАСНО: КОТ ТВИКС И ТЕРАКТ В ДОНЕЦКЕ СВЯЗАНЫ. НО НЕ ТАК, КАК ВЫ ДУМАЕТЕ

ФОТО: Гибель котика Твикса, выброшенного из поезда на ходу, – это больше чем трагедия маленького питомца и его хозяина.

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