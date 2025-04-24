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БИБИРЕВО наш дом

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Свежие комментарии

Диктант Победы пройдёт в «Кентавре» на Огородном проезде

В пятницу, 25 апреля в 12:00 в Бутырском районе состоится международная историческая акция «Диктант Победы», в ходе которой можно будет проверить свои знания о Великой Отечественной войне и современной истории.

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