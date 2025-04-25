В Союзе писателей презентовали учебное пособие по военной истории России

Помощник президента РФ, глава Российского военно-исторического общества, 1-й секретарь Союза писателей России Владимир Мединский представил учебное пособие по военной истории России и другие издательские проекты РВИО.
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