Токсичная краска для волос: Росконтроль назвал самую плохую краску, которая быстрее приведет к лысине, чем к пышной шевелюре Ольга БезродняяСовременные краски для волос обещают яркие и стойкие оттенки, но за красотой может скрываться опасность.