В Китай из-за халатности таможенника РФ вывезли более 3,5 тонны бивней мамонта

В Приморском крае в суд направлено уголовное дело против инспектора Уссурийской таможни. Как пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на информацию Хабаровской транспортной прокуратуры, в декабре 2022 года сотрудница службы не провела должную проверку товаров, вывозимых из России в Китай.