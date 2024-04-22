ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

14 подписчиков

Победителями конкурса «Это у нас семейное» в Ростове-на-Дону стали 40 семей

Победителями конкурса «Это у нас семейное» в Ростове-на-Дону стали 40 семей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апреля, ФедералПресс. В Ростове-на-Дону подошли к концу окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для представителей из Северо-Кавказского, Южного федеральных округов и новых регионов страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх