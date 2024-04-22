Победителями конкурса «Это у нас семейное» в Ростове-на-Дону стали 40 семей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апреля, ФедералПресс. В Ростове-на-Дону подошли к концу окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для представителей из Северо-Кавказского, Южного федеральных округов и новых регионов страны.