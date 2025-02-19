Маск: Зеленский не может утверждать, что представляет волю народа Украины

Президент Владимир Зеленский не может утверждать, что представляет волю народа Украины. Такое заявление сделал глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск в соцсети Х.
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