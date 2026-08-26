Александра Трусова выступит на турнире в Токио в сентябре

Фигуристка Александра Трусова заявила о возвращении в большой спорт после рождения сына в 2025 году. С 4 по 6 сентября она примет участие в турнире Kinoshita Group Cup в Токио, ставшем её первым международным стартом за много лет.
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