States Race To Cut Food Stamp Errors Before Penalties Kick In Authored by Sylvia Xu via The Epoch Times, States are racing to reduce faulty payments to food stamp recipients, in a bid to avoid penalties included in the signature budget bill passed by Republicans last year.
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