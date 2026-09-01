Мэр Курска проверил качество горячей воды в доме на Западном Парке

С начала года на сетях зафиксировано 207 порывов, специалисты взяли пробы воды для анализа, качество исходной воды вызывает вопросы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A Лекарства от ожир...
- ДМ Лекарства от ожир...
- ММ ГЕРОФАРМ тестируе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым