Комсомольская правда

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Юрист рассказал о том, кто из россиян может рассчитывать на пособие от государства этим летом

Юрист рассказал о том, кто из россиян может рассчитывать на пособие от государства этим летом

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, что некоторые категории пенсионеров, семьи с детьми, а также беременные могут рассчитывать на новые социальные выплаты или на повышение уже назначенных пособий.

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