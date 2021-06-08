Юрист рассказал о том, кто из россиян может рассчитывать на пособие от государства этим летом

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, что некоторые категории пенсионеров, семьи с детьми, а также беременные могут рассчитывать на новые социальные выплаты или на повышение уже назначенных пособий.
Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, что некоторые категории пенсионеров, семьи с детьми, а также беременные могут рассчитывать на новые социальные выплаты или на повышение уже назначенных пособий.
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